Збірна України здобула "срібло" на чемпіонаті Європи з фехтування

Четвертий змагальний день на чемпіонаті Європи приніс срібні нагороди команді українських шаблістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт федерації .

Чоловіча четвірка українців у складі Андрія Ягодки, Юрія Цапа, Василя Гумена та Богдана Платонова дісталася до фіналу. Там збірна України у завзятій боротьбі поступилася угорцям (39:45).

Стартовий відрізок у триразового олімпійського чемпіона Сіладьї виграв Цап. Згодом українці зуміли наростити перевагу (11:4), але поступово титулована Угорщина вирівняла становище та вийшла вперед у середині поєдинку (25:21). Зусиллями Ягодки українці зуміли нав'язати боротьбу, та все ж поступилися.

Тим не менше, для трьох із чотирьох спорстменів – Цапа, Платонова та Гумена – срібні нагороди стали дебютними на континентальних першостях. Натомість ветеран Ягодка здобув свою четверту медаль чемпіонатів Європи.

Раніше прем'єрне "золото" на турнірі здобула шпажистка Влада Харькова. У фіналі вона здолала дворазова чемпіонку світу Росселлу Ф'ямінго з Італії.