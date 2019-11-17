Збірна України завершила відбірковий цикл Євро-2020 без поразок

Збірна України зіграла внічию на виїзді проти Сербії в заключному матчі кваліфікації Євро-2020. Поєдинок у Белграді на стадіоні "Райко Мітіч" завершився з рахунком 2:2.

Українська збірна ще в жовтні гарантувала собі достроковий вихід на Євро-2020 після того, як на своєму полі обіграла збірну Португалії (2:1). Однак гра з сербами важлива в контексті підсумкового розміщення української команди перед жеребкуванням.

В 2019 році збірна України провела десять матчів (вісім - офіційних і два товариських) і не зазнала жодної поразки, здобувши сім перемог.

Португалія 0-0 Україна

Люксембург 1-2 Україна

Україна 5-0 Сербія

Україна 1-0 Люксембург

Литва 0-3 Україна

Україна 2-2 Нігерія

Україна 2-0 Литва

Україна 2-1 Португалія

Україна 1-0 Естонія

Сербія --- Украина