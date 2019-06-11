Збірна України видала кращий за 20 років старт в кваліфікаціях

Збірна України повторила рекорд 20-річної давності за набраними очками в стартових турах кваліфікації чемпіонатів світу та Європи. Про це інформує tribuna.com.

У перших чотирьох турах відбору Євро-2020 українці набрали 10 очок, зігравши внічию з Португалією (0:0), розгромили Сербію (5:0) і двічі перемогли Люксембург (2:1, 1:0).

Стільки ж очок національна збірна в стартових чотирьох турах набирала тільки у кваліфікації Євро-2000. Тоді українці грали в четвертій групі з Францією, Росією, Ісландією, Вірменією та Андоррою.

Стартувала українська команда в 1998 році з перемоги над Росією (3:2), Андоррою (2:0) і Вірменією (2:0), а в 1999 продовжила вдалий початок виїзної нічиєї з французами (0:0). У п'ятому турі українці поділили очки з ісландцями (1:1). У підсумку українці посіли друге місце в групі і потрапили в плей-офф, де за сумою двох матчів поступилися Словенії (1:2, 1:1).

Зазначається, що в разі перемоги над Литвою у виїзному матчі 7 вересня буде встановлений новий рекорд.

Нагадаємо, перемога збірної Португалії, суперника української команди в групі відборі на Євро-2020, в Лізі націй не гарантувала їй вихід на турнір континентальної першості світу.