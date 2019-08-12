Збірна України вперше в історії проведе матч у Запоріжжі

Виконком Української асоціації футболу (УАФ) затвердив в якості місця проведення товариського матчу Україна - Естонія, запланованого на 14 листопада, запорізьку "Славутич-Арену". Про це повідомляється на сайті організації.

Зазначається, що ця зустріч стане першим в історії поєдинком національної збірної в Запоріжжі.

Крім того, 10 вересня національна збірна України вперше в історії зіграє товариський матч із триразовим чемпіоном Африки - збірною Нігерії, яка нещодавно підтвердила статус однієї з найсильніших команд континенту бронзовими медалями Кубку Африки-2019.

Члени Виконкому УАФ затвердили в якості місця проведення цього поєдинку "Дніпро-Арену". Цей матч стане першим поєдинком збірної в місті за останні 10 років.

Запоріжжя стане восьмим українським містом, яке прийме поєдинок збірної України. До нього свої матчі вона вже проводила в Ужгороді, Києві, Одесі, Львові, Харкові, Донецьку та Дніпрі.

Нагадаємо, збірна України зберегла місце в топ-25 рейтингу ФІФА.