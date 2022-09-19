Збірна України полетіла до Глазго без потенційного дебютанта: бюрократична причина

Можливий дебют 29-річного воротаря у складі "синьо-жовтих" поки відкладений. Досвідчений кіпер не полетів на Туманний Альбіон через відсутність британської візи.

Таким чином на місце в рамці воріт збірної України в двобої зі Шотландією претендуватимуть два голкіпери – Лунін, Різник і Трубін. Натомість основний воротар національної команди Георгій Бущан змушений пропустити вересневий цикл матчів через травму.

Волинець був викликаний у табір збірної після того, як зі списку Олександра Петракова вибув травмований Бущан. Лідер "Колоса" матиме нагоду дебютувати за "синьо-жовтих" в одному з двох наступних матчів Ліги націй – проти Вірменії (24 вересня) та проти Шотландії (27 вересня).

У нинішньому сезоні Євген Волинець провів 4 матчі УПЛ. У них він пропустив лише один м'яч, зігравши 3 поєдинки "на нуль". Зокрема завдяки грі Волинця, "Колос" сенсаційно йде в лідерах Прем'єр-ліги.

Напередодні УАФ оголосила про трансляцію трьох матчів Ліги націй в ефірі національного телемарафону "Єдині новини". Окрім того, поєдинки "синьо-жовтих" показуватиме офіційний YouTube-канал асоціації.