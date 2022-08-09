Збірна України тріумфувала на Шаховій олімпіаді-2022

Українські шахістки перемогли в турнірі, в якому змагалися 162 збірні. Золоті нагороди дісталися українкам за підсумками останнього, 11-го туру.

Жіноча збірна України переграла полячок (3:1). Свої партії завершили перемогами Марія Музичук та Анна Ушеніна, а Анна Музичук і Наталія Букса звели свої дуелі внічию. Тим часом фаворит Шахової олімпіади-2022 – збірна Індії – сенсаційно поступилася США (1:3).

Україна разом зі збірною Грузії набрали по 18 пунктів із 22-ти можливих. Проте, українська четвірка перевершила опоненток за додатковими показниками. Індія, США та Канади фінішували з 17-ма очками.

Напередодні ФІДЕ обрала Узбекистан господарем Шахової олімпіади-2026. Досі збірні України тричі перемагали на форумах. Чоловіки тріумфували в 2004 і 2010 рр. (в іспанській Кальвії та російському Ханти-Мансійську відповідно), а жінки здобули перемогу в 2006-му в Турині.