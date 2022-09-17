Збірна України зібралася у Варшаві. Лідер команди не допоможе в Лізі націй

Представники "Шахтаря", "Динамо" та інших українських клубів зібралися в польській столиці перед трьома поєдинками "синьо-жовтих" у вересні. До них приєднався і перший легіонер – вінгер "Аль-Айна" Андрій Ярмоленко.

Увечері збірники під керівництвом Олександра Петракова провели перше тренування. Воно мало відновлювальний характер. Усі польові виконавці тренувалися разом. Натомість три воротарі – Анатолій Трубін, Дмитро Різник і Євген Волинець – повноцінно займалися з тренером воротарів В'ячеславом Кернозенком.

Після європейського вікенду до збірної України прибудуть і легіонери – Лунін, Миколенко, Качараба, Соболь, Маліновський, Коваленко, Ігнатенко та Яремчук. Натомість хавбек лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко вибув зі списку через травму литкового м'яза.

Потім національна команда полетить до Глазго, де 21 вересня зустрінеться зі збірної Шотландії. Далі українська збірна опиниться в Єревані на протистояння з Вірменією (24 вересня). Нарешті 27 вересня українці приймуть Шотландію у Кракові.

Раніше збірна України через травми втратила двох основних виконавців. Голкіпер Георгій Бущан і центрхав Микола Шапаренко опинилися на операційному столі після зустрічі "Динамо" з турецьким "Фенербахче" в Лізі Європи.