Збірна України зі сноубордингу назвала склад на ЧС-2019

Всі вони виступлять в дисциплінах паралельний слалом і гігантський паралельний слалом

Украину на чемпионате мира по фристайлу и сноубордингу-2019, который пройдет с 1 по 10 февраля в американском Парк-Сити (штат Юта), представят пятеро сноубордистов. Об этом сообщает Xsport.

Отмечается, что все они выступят в дисциплинах параллельный слалом и гигантский параллельный слалом.

Сборная Украины по сноубордингу:

Аннамари Данча (Закарпатская область), 1990 г.р.

Александра Малеваная (Киев), 1997 г.р.

Александр Белинский (Киев), 1995 г.р.

Роман Александровский (Киев), 1994 г.р.

Евгений Гулий (Закарпатская область), 1997 г.р.

Старший тренер Владимир Белинский рассказал, что молодой закарпатский сноубордист Евгений Гулий по спортивным показателям не сумел отобраться в штатную сборную Украины, но решил поехать на чемпионат мира за свой счет. Участие спортсменов, которые вошли в штатную команду, оплачивает Министерство молодежи и спорта Украины.

Напомним, также стал известен состав на чемпионат мира-2019 сборной Украины по фристайлу. В него вошли шестеро спортсменов. Таким образом, общая сборная Украины по фристайлу и сноуборду на соревнованиях в Юте будет состоять из 11 спортсменов.