Збірна України без шансів програла Туреччині на старті товариського турніру

Із розгромної поразки збірній Туреччини розпочала боротьбу на турнірі в Стамбулі національна команда України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Контрольний поєдинок

Туреччина – Україна – 96:70 (25:12, 24:17, 26:19, 21:22)

Свої претензії на перемогу турецька команда окреслила зі старту зустрічі. Господарі ударно провели кінцівку першої чверті й пішли на малу перерву зі солідною перевагою +13.

У другій 10-хвилинці ситуація для збірної України лише погіршилася. Підопічні Айнарса Багатскіса повністю провалили кидки з дистанції – лише 2 влучних після 11-ти спроб до великої перерви. Тож розгром вже тоді став неминучим (49:29).

Неприємна для українських уболівальників тенденція продовжилася і в третій чверті. Турецькі баскетболісти змітали все на своєму шляху та довелу перевагу перед фінальною 10-хвилинкою до знущальних +27 пунктів.

Лише фінальна чверть вийшла рівною. Проте, навіть мінімальна перемога збірної України в ній (22:21) не змогла компенсувати провал упродовж більшої частини поєдинку.

Найрезультативнішим у складі "синьо-жовтих" став Артем Пустовий (16 очок). Натомість Святослав Михайлюк набрав 12 пунктів, а Богдан Близнюк – 10. Наступний матч на турнірі українці зіграють 12 серпня проти збірної Польщі.