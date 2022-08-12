ua ru
Пт, 12 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Збірна України без шансів програла Туреччині на старті товариського турніру

Новость на русском →
Стамбул, П'ятниця 12 серпня 2022 10:17
Збірна України без шансів програла Туреччині на старті товариського турніру Фото: Артем Пустовий проти Альперена Шенгюна (tbf.org.tr)
Автор: Антон Федорців

Із розгромної поразки збірній Туреччини розпочала боротьбу на турнірі в Стамбулі національна команда України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Контрольний поєдинок

Туреччина – Україна – 96:70 (25:12, 24:17, 26:19, 21:22)

Свої претензії на перемогу турецька команда окреслила зі старту зустрічі. Господарі ударно провели кінцівку першої чверті й пішли на малу перерву зі солідною перевагою +13.

У другій 10-хвилинці ситуація для збірної України лише погіршилася. Підопічні Айнарса Багатскіса повністю провалили кидки з дистанції – лише 2 влучних після 11-ти спроб до великої перерви. Тож розгром вже тоді став неминучим (49:29).

Неприємна для українських уболівальників тенденція продовжилася і в третій чверті. Турецькі баскетболісти змітали все на своєму шляху та довелу перевагу перед фінальною 10-хвилинкою до знущальних +27 пунктів.

Лише фінальна чверть вийшла рівною. Проте, навіть мінімальна перемога збірної України в ній (22:21) не змогла компенсувати провал упродовж більшої частини поєдинку.

Найрезультативнішим у складі "синьо-жовтих" став Артем Пустовий (16 очок). Натомість Святослав Михайлюк набрав 12 пунктів, а Богдан Близнюк – 10. Наступний матч на турнірі українці зіграють 12 серпня проти збірної Польщі.

Нагадаємо, що баскетбольна збірна України оновила тренерський штаб перед Євробаскетом-2022.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України Баскетбол
NEWS
Знищений літак та 200 ліквідованих окупантів: нові втрати росіян у війні
Знищений літак та 200 ліквідованих окупантів: нові втрати росіян у війні
DAILY
Як Росія намагається зірвати поставки зброї Україні і чому у неї нічого не вийде
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Як Росія намагається зірвати поставки зброї Україні і чому у неї нічого не вийде