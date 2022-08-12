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Сборная Украины без шансов проиграла Турции на старте товарищеского турнира

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Стамбул, Пятница 12 августа 2022 10:17
Сборная Украины без шансов проиграла Турции на старте товарищеского турнира Фото: Артем Пустовой против Альперена Шенгюна (tbf.org.tr)
Автор: Антон Федорцив

С разгромного поражения сборной Турции начала борьбу на турнире в Стамбуле национальная команда Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Контрольный поединок

Турция – Украина – 96:70 (25:12, 24:17, 26:19, 21:22)

Свои претензии на победу турецкая команда наметила со старта встречи. Хозяева ударно провели концовку первой четверти и ушли на малый перерыв с солидным преимуществом +13.

Во второй 10-минутке ситуация для сборной Украины только усугубилась. Подопечные Айнарса Багатскиса полностью провалили броски с дистанции – всего 2 точных после 11-ти попыток перед большим перерывом. Так что разгром уже тогда стал неизбежным (49:29).

Неприятная для украинских болельщиков тенденция продолжилась и в третьей четверти. Турецкие баскетболисты сметали все на своем пути и довели преимущество перед финальной 10-минуткой до издевательских +27 пунктов.

Лишь финальная четверть получилась ровной. Однако даже минимальная победа сборной Украины в ней (22:21) не смогла компенсировать провал на протяжении большей части поединка.

Самым результативным в составе "сине-желтых" стал Артем Пустовой (16 очков). Святослав Михайлюк набрал 12 пунктов, а Богдан Близнюк – 10. Следующий матч на турнире украинцы сыграют 12 августа против сборной Польши.

Напомним, что баскетбольная сборная Украины обновила тренерский штаб перед Евробаскетом-2022.

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