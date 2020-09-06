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Збірна України розгромно програла Іспанії в Лізі націй

Автор: Вера Олейник

Збірна Іспанії здобула велику перемогу над національною командою України в матчі другого туру Ліги націй. Зустріч в Мадриді завершилася з рахунком 4:0.

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Гра розвивалася без шансів для української команди. Вже на 3 хвилині захисник іспанців Серхіо Рамос забив перший гол, реалізувавши пенальті. Незабаром капітан команди ударом головою подвоїв перевагу. Ще до завершення першого тайму Ансу Фаті зробив рахунок розгромним. Крапку в матчі поставив Ферран Торрес на 84 хвилині.

Після двох турів у активі України 3 очка, команда опустилася на друге місце в групі. У паралельному матчі квартету Швейцарія і Німеччина зіграли внічию.

Нагадаэмо, "синьо-жовта" команда розпочала новий розіграш турніру з перемоги над Швейцарією.

У наступному матчі Ліги націй підопічні Андрія Шевченка вдома зіграють з Німеччиною 10 жовтня.

Команда Андрія Шевченка поступилася вперше з листопада 2018 року і перервала 12-матчеву безпрограшну серію.

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