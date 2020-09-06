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Іспанія - Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй (рахунок 3:0)

Мадрид, Неділя 06 вересня 2020 22:20
Іспанія - Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй (рахунок 3:0)
Фото: гравці збірної України перед грою з Іспанією (facebook.com/uafukraine)
Автор: Вера Олейник

Збірна України зіграє проти команди Іспанії у другому турі Ліги націй УЄФА. Трансляція почнеться в РБК-Україна о 21:45, а дивитися гру можна на телеканалах "Футбол 1" і ТРК "Україна". Команда Андрія Шевченка розпочала новий розіграш турніру з перемоги над Швейцарією.

Перший тайм 3:0

37 хв. Родріго Ернандес отримав жовту картку за фол проти Малиновського.

32 хв. Фаті забиває дебютний гол за збірну Іспанії.

31 хв.Контроль від Іспанії триває.

29 хв. Дубль Рамоса! Футболіст "Реала" впевнено виграв повітря і ударом головою відправив м'яч у дальній кут воріт.

24 хв. Іспанія пресингує.

16 хв. Пятов тягне!!! Прямо в Андрія припав удар головою від Рамоса. Голкіпер з першого разу забрати в руки не зміг, але на відскоку виявився раніше Морено.

11 хв. Регілон отримав передачу від Рамоса і небезпечно прострілив у воротарську, але відправив м'яч повз дальню штангу.

3 хв. Гол! Рамос пробив у лівий кут воріт. Пятов дотягнувся до м'яча, але від його рук той все-таки залетів у сітку.

2 хв. Пенальті у ворота Пятова! Кривцов сфолив на Фаті.

1 хв. Матч розпочався! Поїхали!

21:15 Збірна України проведе зустріч у жовтому комплекті форми, а її суперники вийдуть на поле в червоному.

Іспанія - Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй (рахунок 3:0)

Фото УАФ

20:25 Стартові склади команд

Україна: Пятов - Тимчик, Матвієнко, Кривцов, Михайличенко - Малиновський, Харатін - Ярмоленко, Зінченко, Яремчук - Марлос
Запасні: Бущан, Лунін, Соболь, Пластун, Сидорчук, Макаренко, Коноплянка, Супряга, Циганков, Мораес, Коваленко, Караваєв

Іспанія: Де Хеа - Навас, Рамос, Пау Торрес, Регілон - Ольмо, Родрі, Тіаго, Меріно - Фаті, Морено
Запасні: Кепа, Симон, Карвахаль, Бускетс, Дієго Льоренте, Руїз, Ерік Гарсія, Гайа, Оскар, Родріго, Ферран Торрес

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