Збірна України проведе тренування на штучному полі

Національна команда України проведе заняття на штучному газоні в Ірпені, що під Києвом. Як повідомляється на сайті Української федерації футболу, таке тренування необхідне, оскільки відбірний поєдинок до Євро-2020 із Литвою у Вільнюсі проходитиме саме на штучному покритті.

"Синьо-жовті зберуться на свій вересневий збір 2 вересня. Після кваліфікаційної гри з Литвою, що розпочнеться 7 вересня о 19:00 за київським часом, "синьо-жовті" перемістяться до Дніпра.

10 вересня о 21:30 на стадіоні "Дніпро-Арена" розпочнеться товариський матч між збірними України і Нігерії, після якого програму вересневого збору буде вичерпано.

Відзначимо, що на спаринг із триразовим чемпіоном Африки підопічні Андрія Шевченка вийдуть в резервній формі білого кольору. Це перше використання такого комплекту в поєдинках, який був представлений ще ​​у вересні минулого року.

Нагадаємо, збірна України вперше в історії проведе матч у Запоріжжі. Українська команда проведе товариський матч проти Естонії 14 листопада на стадіоні "Славутич-Арена".