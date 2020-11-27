Все ще в топ-25: збірна України втратила одну позицію в рейтингу ФІФА

Збірна України з футболу втратила одну позицію в оновленому за листопад рейтингу ФІФА. Тепер команда Андрія Шевченка займає 24 рядок.

Про це повідомляється на сайті організації.

Лідерство, як і раніше, утримують бельгійці, друге місце посідають чинні чемпіони світу французи, далі розташовуються Бразилія, Англія і Португалія.

Протягом поточного місяця "синьо-жовті" провели два з трьох запланованих поєдинки: всуху програли Польщі у товариському матчі та поступились Німеччині у раках Ліги націй. Остання і вирішальна гра турніру проти Швейцарії була скасована через рішення місцевої влади відправити нашу команду на карантин.

Українська сторона сподівалася вирішити долю протистояння на полі, але не встигала зібрати нову команду, щоб провести зустріч наступного дня.

Нагадаємо, у підсумку УЄФА зарахував команді Шевченко технічну поразку з рахунком 0:3. Українська асоціація футболу оскаржить рішення у Спортивному арбітражному суді Лозанни.

Результат матчу має вирішальне значення, адже переможець гарантує собі збереження прописки в елітному дивізіоні турніру.