Збірна України всуху програла Польщі в контрольному матчі

Фото: Польща - Україна (uaf.ua)

Збірна України поступилася Польщі в товариському матчі. Поєдинок відбувся в Хожуві на Сілезькому стадіоні і завершився з рахунком 0:2.

Приблизно рівного класу суперники зустрілися на полі, тож не дивно, що ініціатива переходила від однієї команди до іншої.

Команда Андрія Шевченка могла повести в рахунку на початку зустрічі, але упустила чудову нагоду. Андрій Ярмоленка був збитий у штрафному майданчику, і арбітр призначив пенальті. Однак капітан "синьо-жовтих" з 11-метрової позначки пробив у штангу.

А ось Польща своїм шансом скористалася. Наприкінці першого тайму Кшиштоф Пьонтек забив гол після помилки воротаря Андрія Луніна, коли він далеко за межі штрафного майданчика вийшов на фланг і не зміг зупинити м'яч, залишивши ворота порожніми.

У перерві тренери "синьо-жовтих" провели три заміни - на поле вийшли Циганков, Марлос і Мораес. Проте вдруге свій шанс використали поляки. Якуб Модер, який щойно вийшов на заміну, подвоїв перевагу, вдало зігравши на добиванні. Відійти від другого пропущеного м’яча українцям не вдалося.

У суботу, 14 листопада, збірна України на виїзді зіграє з Німеччиною в п'ятому турі групового раунду Ліги націй, потім 17 листопада - проти Швейцарії.

Нагадаємо, в попередньому турі підопічні Шевченка здобули історичну перемогу над командою Іспанії.