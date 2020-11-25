ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

УАФ оскаржить технічну поразку України в матчі проти Швейцарії

Київ, Середа 25 листопада 2020 19:41
УАФ оскаржить технічну поразку України в матчі проти Швейцарії
Фото: прапори біля Будинку футболу УАФ (komandaonline.com)
Автор: Роман Тверденко

Українська асоціація футболу збирається оскаржити рішення Апеляційного комітету УЄФА щодо технічної поразки для збірної України по матчу зі Швейцарією. Оскаржувати будуть в Спортивному арбітражному суді в Лозанні.

Про це повідомляє сайт УАФ.

Віце-президент організації Юрій Запісоцький заявив, що УАФ "категорично не згодна з рішенням Апеляційного комітету УЄФА і збирається оскаржити його у Спортивному арбітражному суді після отримання повного тексту".

Нагадаємо, команді Андрія Шевченка зарахували технічну поразку з рахунком 0:3 за матч Ліги націй проти Швейцарії, який не відбувся.

Матч останнього туру не відбувся через рішення медичних органів Люцерна відправити українську збірну на карантин після кількох позитивних тестів на коронавірус. Хоча команда Андрія Шевченка була готова зіграти, оскільки мала в складі понад 13 футболістів з негативним результатом.

Українська сторона сподівалася вирішити долю протистояння на полі, але не встигала зібрати нову команду, щоб провести зустріч на наступний день.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Спорт Збірна України

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся