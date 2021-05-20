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Збірна України залишилася без одного півзахисника перед Євро-2020

Автор: Дмитро Левицький

Збірна України залишилася без одного з лідерів "Динамо", півзахисника Віталія Буяльського перед початком матчів Євро-2020. Буяльський у фіналі Кубку України, граючи за "біло-синіх" отримав ушкодження, яке не дозволяє йому взяти участь в Євро-2020.

Про це повідомила прес-служба Української асоціації футболу.

"Віталій розпочав підготовку до Євро разом з іншими гравцями, які прибули до Харкова 15 травня. Під час бігової роботи Буяльський не відчував жодних проблем, однак коли почалися ігрові навантаження, з’явився біль у нозі, який лише наростав", - розповіли в УАФ.

Під час обстеження було встановлено, що Віталій отримав тріщину плюснової кістки ступні після зіткнення у Кубку України. Лікування та відновлення після травми триватиме близько місяця, тому він не зможе виступити на чемпіонаті Європи.

"Сьогодні Буяльський залишив розташування головної команди країни. Решта 24 виконавці працюють у загальній групі", - додали у прес-службі УАФ.

Нагадаємо, на початку травня склад збірної України на зборах перед Євро-2020 поповнився ще одним гравцем. Тренер збірної Андрій Шевченко викликав Євгена Коноплянку, який проходив процес реабілітації після травми.

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