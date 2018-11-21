Збірна України потрапила до другого кошика при жеребкуванні відбору Євро-2020

Фото: гравці збірної України (twitter.com/FFUKRAINE)

Команда Шевченка дізнається своїх суперників 2 грудня

За підсумками заключних матчів групового етапу Ліги націй остаточно сформувалися всі кошика жеребкування кваліфікації Євро-2020, яка відбудеться в Дубліні 2 грудня. Про це повідомляється на сайті УЄФА.

Україна потрапила до другого кошика, де також знаходяться ще 9 команд. Проти них наша національна збірна напевно не зіграє.

В цілому шість кошиків виглядають так:

Кошик 1: Швейцарія, Португалія, Голландія, Англія, Бельгія, Франція, Іспанія, Італія, Хорватія, Польща.

Кошик 2: Німеччина, Ісландія, Боснія і Герцеговина, Україна, Данія, Швеція, Росія, Австрія, Уельс, Чехія.

Кошик 3: Словаччина, Туреччина, Ірландія, Північна Ірландія, Шотландія, Норвегія, Сербія, Фінляндія, Болгарія, Ізраїль.

Кошик 4: Угорщина, Румунія, Греція, Албанія, Чорногорія, Кіпр, Естонія, Словенія, Литва, Грузія.

Кошик 5: Македонія, Косово, Білорусь, Люксембург, Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Гібралтар, Фарери.

Кошик 6: Латвія, Ліхтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.

Нагадаємо, згідно з оновленим регламентом УЄФА, кошики при жеребкуванні відбірного циклу чемпіонату Європи тепер визначаються на основі того, як виступили національні команди в своїх групах Ліги націй.

Команди поділять на 10 груп, в кожній з них буде по 5-6 команд. У фінальну частину турніру вийдуть дві найкращі команди з групи.

Також будуть мати можливість потрапити на чемпіонат Європи ті команди, які не зуміли подолати кваліфікацію, не опинившись в числі двох кращих колективів групи. Чотири національні команди зможуть здобути путівку Євро-2020 через Лігу націй.