Збірна України почала 2019 рік з втрати двох позицій у рейтингу ФІФА

Команда Шевченка все ще знаходиться в топ-30

Сборная Украины находится на 30 месте в первом в 2019 году рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), обновленном 7 февраля. Об этом сообщается на сайте организации.

Команда тренера Андрея Шевченко потеряла две позиции из-за прогресс после выступления на Кубке Азии команд Ирана и Японии.

Соперники сборной Украины в квалификации Евро-2020 занимают следующие места: Португалия - 6, Сербия - 31, Люксембург - 87, Литва - 132.

Лидером по-прежнему остается сборная Бельгия, на втором месте команда Франции, а замкнули тройку лидеров бразильцы. В пятерку лидеров вошли хорваты и англичане.

Следующую версию рейтинга ФИФА опубликуют 4 апреля. Начиная с августа 2018 года, рейтинг рассчитывается по новой формуле.

Напомним, домашние поединки отборочного турнира Евро-2020 против команд Сербии (7 июня) и Люксембурга (10 июня) национальная команда Украины проведет во Львове на стадионе "Арена Львов".