Збірна України у Києві розпочне свій перший у 2019 році збір

Відкрите тренування пройде 18 березня на НСК "Олімпійський"

Сборная Украины огласила график работ во время первого в нынешнем году сбора на матчи отбора к Евро-2020. Об этом сообщает Федерация футбола Украины.

Игроки национальной команды 18 марта соберутся в Киеве, вечером в 17:15 главный тренер Андрей Шевченко проведет на НСК "Олимпийский" пресс-конференцию, после которой состоится открытая тренировка. Начало - 18:00.

20 марта команда отправится в Лисабон, где на следующий пройдет тренировка перед игрой с Португалией на стадионе "Эштадиу да Луш". Сам матч состоится 22 марта, начало - 21:45 по Киеву.

Затем сборная Украины отправится в Люксембург, где 24 марта проведет предматчевую тренировку на арене "Жози Бартель". У команды на 25 марта запланирована игра с Люксембург, начало - 21:45 по Киеву.

В столицу Украины команда вернется 26 марта.

Напомним, для подготовки и участия в стартовых отборочных матчах Евро-2020 против команд Португалии и Люксембурга главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал 26 футболистов.

Не попал в этот список Ярослав Ракицкий, который в зимнее трансферное окно перешел из "Шахтера" в российский "Зенит".