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Збірна України у Києві розпочне свій перший у 2019 році збір

Новини » Спорт    06.03.2019 - 13:25
Збірна України у Києві розпочне свій перший у 2019 році збір
Фото: тренування гравців збірної України (Павло Кубанов/ffu.ua)

Відкрите тренування пройде 18 березня на НСК "Олімпійський"

Збірна України оприлюднила графік робіт під час першого в нинішньому році збору на матчі кваліфікації на Євро-2020. Про це повідомляє Федерація футболу України.

Гравці національної команди 18 березня зберуться в Києві, ввечері о 17:15 головний тренер Андрій Шевченко проведе на НСК "Олімпійський" прес-конференцію, після якої відбудеться відкрите тренування. Початок - 18:00.

20 березня команда відправиться в Лісабон, де на наступний пройде тренування перед грою з Португалією на стадіоні "Ештадіу да Луш". Сам матч відбудеться 22 березня, початок - 21:45 за київським часом.

Потім збірна України вирушить до Люксембурга, де 24 березня проведе передматчеве тренування на арені "Жозі Бартель". У команди на 25 березня запланована гра з Люксембург, початок - 21:45 за київським часом.

До столиці України команда повернеться 26 березня.

Нагадаємо, для підготовки та участі в стартових відбіркових матчах Євро-2020 проти команд Португалії та Люксембургу головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав 26 футболистів.

Не потрапив в цей список Ярослав Ракицький, який в зимове трансферне вікно перейшов з "Шахтаря" в російський "Зеніт".

Опублікований календар матчів збірної України у 2019 році Шевченко відвідає матчі "Динамо" і "Шахтаря" в Лізі Європи
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