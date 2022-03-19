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Українка Магучіх стала чемпіонкою світу в приміщенні

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Белград, Субота 19 березня 2022 14:26
Українка Магучіх стала чемпіонкою світу в приміщенні Фото: Ярослава Магучіх (worldathletics.org)
Автор: Антон Федорців

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобуло "золото" в стрибках у висоту на чемпіонаті світу, що триває в сербському Белграді.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на результати змагань.

20-річна українка стала найкращою серед 12-ти спортсменок. Магучіх перемогла з результатом 2,02 м.

Другою фінішувала австралійка Елеанор Паттерсон (2,00 м), а бронзова медаль дісталася представниці Казахстану Надєжді Дубовіцкій (1,98 м). Ще одна українська легкоатлетка – Ірина Геращенко – завершила змагання п'ятою (1,92 м).

Відзначимо, що для Ярослави Магучіх це друга золота нагорода на турнірах у приміщеннях. Торік вона стала європейською чемпіонкою, а в 2019 році була другою на чемпіонаті світу в Катарі на відкритому повітрі.

Наразі головне досягнення українки в кар'єрі – "бронза" на Олімпійських іграх-2020 в Токіо.

Нагадаємо, що Спортивний арбітражний суд відхилив апеляцію Росії на дискваліфікацію футбольних команд різного рівня.

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