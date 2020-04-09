Фото: ФІБА перенесла Євробаскет-2021 на 2022 рік (fiba.basketball)

Рішення прийнято на тлі зміни дат Олімпіади в Токіо

Чоловічий чемпіонат Європи з баскетболу перенесений на 2022 рік через проведення у 2021 році Олімпійських ігор в Токіо. Про це повідомляє пресслужба Міжнародної федерації баскетболу (FIBA).

Європейська першість повинна була пройти з 2 по 19 вересня 2021 року в Німеччині, Грузії, Чехії та Італії, однак у зв'язку з тим, що дати Олімпіади були змінені у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції, континентальну першість вирішили провести на рік пізніше. Нові дати - з 1 по 18 вересня 2022 року.

Також повідомляється, що кваліфікаційні змагання на Ігри у чоловіків пройдуть з 22 червня по 4 липня 2021 року. Ці дати поки не затверджені Міжнародним олімпійським комітетом (МОК).

Відзначимо, що чемпіонат Європи-2021 серед жінок пройде з 17 по 27 червня 2021 року в Іспанії і Франції.

Олімпійські ігри в Токіо пройдуть з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

У зв'язку з новими датами проведення Олімпіади також був перенесений на 2022 рік чемпіонат світу з легкої атлетики.

Нагадаємо, кваліфікаційні турніри до Ігор в легкій атлетиці припинені.