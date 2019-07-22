Збірна України з артистичного плавання фінішувала з шістьма медалями на ЧС

На чемпіонаті світу із водних видів спорту у південнокорейському Кванджу завершилася боротьба за нагороди в артистичному плаванні. Як повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету, українська збірна здобула шість медалей - одну золоту й п’ять бронзових.

Історичним золотим досягненням "синьо-жовта" команда відзначилася у хайлайті - новій дисципліні в програмі чемпіонатів світу. Результат 94,5000 забезпечив найвищу сходинку п’єдесталу колективу у складі Анастасії Савчук, Єлизавети Яхно, Марини і Влади Алексіївих, Яни Нарєжної, Аліни Шинкаренко, Катерини Резнік, Олександри Коваленко, Вероніки Гришко, Валерії Апрєлєвої, а також запасних у цьому виді Марти Федіної і Дар’ї Корнєєвої.

По бронзовій нагороді принесли до скарбнички України дуети у технічній, довільній програмах, а також в групі (технічна та довільна програми), третя сходинка дісталася "синьо-жовтим" і у комбінації.

Чемпіонат світу з водних видів спорту триватиме до 28 липня.

Нагадаємо, Міжнародна федерація плавання (FINA) визнала українку Єлизавету Яхно кращої в синхронному плаванні серед жінок за підсумками 2018 року.