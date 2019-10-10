Збірна Португалії втратила ще одного гравця перед матчем з Україною

Збірна Португалії втратила ще одного з ключових виконавців напередодні матчів кваліфікації Євро-2020. Про це повідомляється на сайті Федерації футболу Португалії.

Напередодні після тренування було вирішено відправити зі збору півзахисника "Бетіса" Вільяма Карвалью. Лікарі провели тести і з'ясували, що через пошкодження футболіст не зможе зіграти ні з Люксембургом (11 жовтня, Лісабон), ні з Україною (14 жовтня, Київ).

Замість Карвалью в терміновому порядку був викликаний півзахисник англійського "Евертона" Андре Гомеш.

У відборі до Євро-2020 Вільям Карвалью провів всі чотири матчі збірної Португалії (без замін) і забив два голи.

Раніше розташування португальської збірної для проходження додаткового медичного обстеження та лікування залишив форвард "Бенфіки" Рафа Сілва.

Турнірне становище у групі В: Україна має 13 очок після 5 ігор, Португалія - ​​8 (4), Сербія - 7 (5), Люксембург - 4 (5), Литва - 1 (5).

11 жовтня збірна України в Харкові прийме команду Литви.

Нагадаємо, Роналду увійшов в заявку збірної Португалії на матч з Україною.