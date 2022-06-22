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Збитий гелікоптер і 130 знищених окупантів: нові втрати Росії у війні

Фото: Росія втратила в Україні вже близько 34 230 своїх військових (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти в Україні втратили за минулу добу ще близько 130 військових вбитими. Також було знищено гелікоптер ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.06 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 34230 (+130) осіб ліквідовано,
  • танків -1496 (+0) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3614 (+8) од,
  • артилерійських систем - 752 (+0) од,
  • РСЗВ - 239 (+0) од,
  • засоби ППО - 99 (+1) од,
  • літаків - 216 (+0) од,
  • гелікоптерів - 182 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 614 (+3),
  • крилаті ракети - 137 (+0),
  • кораблі /катери - 14 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2543 (+6) од,
  • спеціальна техніка - 60 (+1).

За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Нагадаємо, нещодавно на острові Зміїний в Чорному морі було вражено ворожий зенітно-ракетний комплекс "Панцир С1", радіолокаційна станція і кілька одиниць автомобільної техніки.

Також стало відомо, що ЗСУ знищили два російські БПЛА та авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59 в Київській та Донецькій областях.

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