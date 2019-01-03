В "Сбербанку" заявили, що штраф НБУ не вплине на діяльність фінустанови

Фото: НБУ (з відкритих джерел)

В "Сбербанку" прокоментували штраф НБУ

Застосовані Національним банком України (НБУ) санкції щодо АТ "Сбербанку" не матимуть впливу на його поточну діяльність. Так в банку прокоментували санкції, застосовані регулятором до фінансової установи, повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-служби банку.

"Вищеописана ситуація не впливає на поточну діяльність АТ "Сбербанку", який має на даний момент один із самих високих показників достатності капіталу на українському ринку. Банк залишає за собою право оскаржити розмір призначеного регулятором штрафу в судових інстанціях", - сказано в заяві банку, оприлюдненій на його офіційному сайті.

У прес-службі "Сбербанку" звернули увагу на "спірну правомірність застосування санкцій з боку регулятора, оскільки банк вжив всі необхідні заходи для посилення процедур фінмоніторингу.

"Призначений регулятором штраф, як мінімум, непропорційний заходам, які приймаються банком щодо посилення внутрішніх процедур у сфері фінансового моніторингу. У своїх документах НБУ використовує досить розмиті формулювання. Сам по собі факт застосування умовного способу у справі, результатом якого планується штраф у 94,737 млн гривень, вже досить сумнівний", - сказано в заяві банку.

У банку заявили, що своїми санкціями регулятор створює "невиправданий фінансовий тиск на учасників банківського ринку", а його штрафи стають "непрямим податком на фінансову діяльність".

"Така ситуація не сприяє розвитку фінансового сектору, і, відповідно, робить інвестиції в нього досить ризикованими і збитковими. З іншого боку, по відношенню до тих фінансових структур, які Національний банк України вважає "порушниками", розмір покарання встановлюється в ручному режимі", - відзначили в банку спірну практику Нацбанку при визначенні санкцій.

Як повідомлялося раніше, в грудні 2018 року Національний банк України оштрафував "Сбербанк" на 94,737 млн гривень.