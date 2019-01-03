В "Сбербанке" заявили, что штраф НБУ не повлияет на деятельность финучреждения

Фото: НБУ (из открытых источников)

В "Сбербанке" прокомментировали штраф НБУ

Примененные Национальным банком Украины (НБУ) санкции к АО "Сбербанк" не окажут влияния на его текущую деятельность. Так в банке прокомментировали санкции, примененные регулятором к финансовому учреждению, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы банка.

"Вышеописанная ситуация не влияет на текущую деятельность АО "Сбербанк", имеющего на данный момент один из самых высоких показателей достаточности капитала на украинском рынке. Банк оставляет за собой право обжаловать размер назначенного регулятором штрафа в судебных инстанциях", - сказано в заявлении банка, обнародованном на его официальном сайте.

В пресс-службе "Сбербанка" обратили внимание на "спорную правомерность применения санкций" со стороны регулятора, поскольку банк предпринял все необходимые меры для ужесточения процедур финмониторинга.

"Назначенный регулятором штраф, как минимум, непропорционален принимаемым банком мерам по ужесточению внутренних процедур в сфере финансового мониторинга. В своих документах НБУ использует достаточно размытые формулировки. Сам по себе факт применения сослагательного наклонения в деле, результатом которого планируется штраф в 94,737 млн гривен, уже достаточно спорен", - сказано в заявлении банка.

В банке заявили, что своими санкциями регулятор создает "неоправданное финансовое давление на участников банковского рынка", а его штрафы становятся "косвенным налогом на финансовую деятельность".

"Такая ситуация не способствует развитию финансового сектора, и, соответственно, делает инвестиции в него достаточно рискованными и убыточными. С другой стороны, по отношению к тем финансовым структурам, которые Национальный банк Украины считает "нарушителями", размер наказания устанавливается в ручном режиме", - отметили в банке спорную практику Нацбанка при определении санкций.

Как сообщалось ранее, в декабре 2018 года Национальный банк Украины оштрафовал "Сбербанк" на 94,737 млн гривен.