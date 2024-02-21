"Сбербанк" и "Росатом" в доле. В РФ сформировали новый отряд "Союз" для войны в Украине

"Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и первый вице-премьер и полпред Путина в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев создали для участия в войне отряд "Союз", - пишет издание.

Так, в "Союз", в частности, вошли обладатель кубка мира по киокусинкай (вид каратэ) Виктор Горн, чемпион Японии по кикбоксингу Сергей Плеханов, чемпион Европы по киокусинкай Сергей Увицкий, который уже ликвидирован.

"Подразделение было сформировано на базе Российского союза боевых искусств (РСБИ), который возглавляют Кириенко и Трутнев. Известно, что у Кириенко 6-й дан по айкидо, а у Трутнева - 7-й по киокусинкай. За год, к декабрю 2023 года, в отряд вступило 145 человек", - добавляют расследователи.

По данным российского СМИ, обучение и слаживание бойцы проходили в Российском университете спецназа в Чечне. Его основатель, Даниил Мартынов - бывший "альфовец" и помощник Рамзана Кадырова, - как и Кириенко с Трутневым, является сопредседателем РСБИ (Российский Союз боевых искусств, - ред.). Командует "Союзом" сопредседатель и исполнительный директор РСБИ Рамиль Габбасов.

"Трутнев и Кириенко лично следят за тем, чтобы отряд был обеспечен всем необходимым", - уточняют в статье.

Финансирование "Союза"

По данным "Важных историй", ссылающихся на финансовые документы, после начала полномасштабной войны пожертвования РСБИ выросли в несколько раз. Если в 2021 году они составляли 56 миллионов рублей, то в 2022-м - 194 миллиона рублей, а в 2023-м - 384 миллиона рублей.

Больше всего в 2022-2023 годах пожертвовал "Росатом" и его дочка (123 миллиона рублей). На втором месте "Русгидро" (60 миллионов рублей). За ними идут "Сбербанк" и "Лукойл" (по 50 миллионов рублей) и ВТБ (25 миллионов рублей).

Кто воюет в Украине?

Ранее агентство Reuters рассказало об использовании штрафбатов в российской армии. Журналисты отмечают, что отправка "бойцов" в подразделение "Шторм Z", что частично состоит из бывших заключенных, стало способом наказания для провинившихся солдат РФ, которые принимают участие в войне против Украины. В частности, в России из завербованных на войну против Украины заключенных сформировали новый штурмовой специальный отряд "Шторм Гладиатор". Он является полусекретным.

Кроме того, россияне вербуют сирийцев для участия в боевых действиях против Украины через туристические фирмы, а военная подготовка проходит на военной базе возле города Алеппо и аэродрома Kuweires. Недавно ГУР стали известны данные 141 наемника из Сирии, которых Россия завербовала на войну против Украины.