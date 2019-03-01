РБ ООН відхилила резолюції США і РФ по Венесуелі

Росія і Китай наклали вето на підготовлену резолюцію США

Совет Безопасности ООН на заседании отклонил проекты резолюций США и России по Венесуэле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, Россия и Китай наложили вето на подготовленную США резолюцию, призывающую к свободным и справедливым президентским выборам в Венесуэле и беспрепятственному доступу к помощи. Текст США собрал как минимум девять голосов, что привело к двойному вето, в то время как Южная Африка также проголосовала против. Три страны воздержались.

"Голосуя против этой резолюции, некоторые члены этого совета продолжают защищать Мадуро и его приспешников и продлевают страдания венесуэльского народа. Этот искусственный кризис распространился далеко за пределы Венесуэлы и угрожает дестабилизировать регион", - заявил спецпредставитель США по Венесуэле.

Однако проект резолюции РФ также не поддержали. Только четыре члена совета проголосовали за него. Четверо воздержались, остальные были против.

Напомним, ранее сообщалось, что Российская Федерация и Китай в СБ ООН ветировали проект резолюции США по Венесуэле.