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Сайты украинских госорганов сделают доступными для людей с нарушением зрения или слуха

Фото: сайты украинских госорганов сделают доступными для людей с нарушением зрения или слуха (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине сайты государственных органов будут более доступны для людей с нарушением зрения, слуха или моторики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

Как отмечают в ведомстве, правительство приняло постановление, которое обязывает государственные органы сделать все веб-сайты в соответствии с международными стандартами.

Таким образом, все сайты, онлайн-порталы и приложения должны соответствовать международным рекомендациям WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines), которые определяют, как сделать онлайн-контент доступным для широкого круга пользователей. В частности, для людей с нарушением зрения, слуха или моторики.

К примеру, WCAG 2.1 содержит правила перевода на язык жестов, особенности читабельности текста, размещения картинок и не только.

"В Украине насчитывается 2,7 млн человек с инвалидностью. Это число касается только официально зарегистрированных людей, и оно, к сожалению, будет только расти из-за войны. Для нас важно было поддержать правительство в продвижении веб-доступности в стране и выработке тех решений, которые нужны, чтобы эти граждане, а также маломобильные люди имели доступ к необходимым государственным услугам", - сказал постпред программы развития ООН в Украине Яко Силье.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине упростили процедуру оформления инвалидности для военных.

Также мы писали, что Верховная рада приняла законопроект, расширяющий перечень людей с инвалидностью в Украине.

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