На сайті президента з'явився указ про звільнення Гладковського

Порошенко підписав указ №48/2019

На сайте президента появился указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Порошенко подписал указ №48/2019.

"Уволить Гладковского Олега Владимировича с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе.

Напомним, сегодня, 4 марта, президент Украины Петр Порошенко уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО. Президент утром перед отлетом в Николаев подписал указ об увольнении Гладковского. Также, по словам Порошенко, он снят и с должности председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Кроме того, среду, 6 марта состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны по вопросу реформирования государственного концерна "Укроборонпром". По словам главы государства, проведение этого заседания планировалось давно.