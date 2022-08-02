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Сайт офісу президента Тайваню атакували хакери, - Reuters

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Тайвань, Вівторок 02 серпня 2022 14:46
Сайт офісу президента Тайваню атакували хакери, - Reuters Фото: сайт офісу президента Тайваню атакували хакери
Автор: Марія Кучерявець

Сайт адміністрації президента Тайваню зазнав кібератаки. На який час він через дії зловмисників повністю престав працювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Веб-сайт адміністрації президента Тайваню сьогодні зазнав атаки іноземних хакерів і в якийсь момент вийшов з ладу. Незабаром сайт відновив свою роботу", - пише видання з посиланням на власне джерело.

Примітно, що сайт Flightradar, на якому відстежувався політ Ненсі Пелосі у бік Тайваню, також зазнав атаки хакерів.

В адміністрації сервісу повідомили, що були змушені обмежити кількість переглядів. Станом на 13:45 сайт не працює.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що до Малайзії прибув ще один урядовий літак США. Він може бути використаний для супроводу польоту спікера Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань.

Додамо, що візит Ненсі Пелосі на Тайвань може відбутися вже сьогодні, 2 серпня. Спікер Палати представників США планує відвідати острів, попри погрози Китаю та застереження Білого дому про небезпеку поїздки. Все що відомо про її можливий візит - в матеріалі РБК-Україна.

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