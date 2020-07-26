РНБО виявила витік даних з сервісу, яким користуються держоргани

Фото: хакер (freepik.com)

Витік даних стався з сервісу Cloudflare

Національний координаційний центр кібербезпеки виявив витік даних з сервісу Cloudflare. У так званому DarkNet опублікували перелік майже 3 млн сайтів, які використовують Cloudflare для захисту від DDoS та інших атак.

Про це повідомляє Рада національної безпеки та оборони України.

За даними РНБО, злитий у DarkNet перелік містить реальні IP-адреси сайтів, що створює загрози спрямованих на них атак.

Серед оприлюднених адрес 45 записів з доменом "gov.ua" та понад 6,5 тисячі з доменом "ua". Частина цих ресурсів належить об'єктам критичної інфраструктури.

"Інформація стосовно частини ресурсів є застарілою. Однак, інша частина залишається актуальною", - додали в РНБО.

Зазначається, що сервіс Cloudflare надає мережеві послуги із приховування справжніх IP-адрес для пом’якшення DDoS-атак.

Нагадаємо, раніше РНБО виявила новий тип DDoS-атаки, який може заблокувати роботу всіх провайдерів на території України; хакери вже вчинили декілька таких атак на українських провайдерів.