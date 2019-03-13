Сайдік закликав сторони на Донбасі забезпечити весняне перемир'я

Наступне засідання контактної групи в Мінську заплановано на 27 березня

Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Донбассу Мартин Сайдик призвал стороны обеспечить надежное и устойчивое перемирие. Об этом он заявил по итогам прошедшего в Минске заседания ТКГ, передает РБК-Украина со ссылкой на Белта.

Отметим, что несколько дней назад рабочая группа по безопасности подтвердила приверженность сторон режиму прекращения огня с 8 марта.

"Хотя в первые дни его действия число нарушений режима прекращения огня и сократилось на 61% по сравнению с началом месяца, к сожалению, на данный момент результаты этого перемирия не удовлетворяют", - сказал он.

Сайдик призвал стороны принять все необходимые меры для обеспечения перемирия

"В этой связи я призываю стороны принять все необходимые меры для обеспечения надежного, устойчивого и продолжительного перемирия", - заявил Сайдик.

Отмечается, что вопрос режима прекращения огня был сегодня ключевым в рабочей группе по безопасности. Также большое внимание было уделено теме разминирования.

Добавим, следующее заседание контактной группы в Минске запланировано на 27 марта.

Напомним, сегодня Министерство иностранных дел Украины направило СММ ОБСЕ ноту из-за нарушения вооруженными формированиями России режима прекращения огня и попросило дать им оценку ситуации на Донбассе.

Добавим, на Донбассе за день, 13 марта, боевики два раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате чего ранения получили двое украинских военных.