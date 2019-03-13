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На Донбасі за день поранення отримали двоє українських військових

Новини » Надзвичайні події    13.03.2019 - 19:39
На Донбасі за день поранення отримали двоє українських військових
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

Бойовики два рази обстріляли українських військових

На Донбасі за день, 13 березня, бойовики два рази обстріляли позиції Збройних сил України, в результаті чого поранення отримали двоє українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Повідомляється, що протягом поточної доби супротивник двічі відкривав вогонь по позиціях наших військ у смузі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід". Зокрема, бойовики зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї обстріляли Авдіївку, зі снайперської зброї - населений пункт Мар'їнка.

В результаті обстрілів двоє наших захисників отримали поранення. На обстріли противника українські захисники відповіли адекватним вогнем. Втрати противника уточнюються.

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

На Донбасі за день поранення отримали двоє українських військових

Нагадаємо, у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 12 березня російські окупаційні війська тричі відкривали вогонь по позиціях наших військ, застосовуючи озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

Додамо, сьогодні повідомлялося, що бойовики обстріляли школу в населеному пункті Золоте-5. За даними звіту СММ ОБСЄ від 12 березня у населеному пункті Золоте-5, на непідконтрольною уряду території, команда СММ бачила пробоїни в віконних рамах з західного боку школи на вулиці Миру. Патруль ОБСЄ поінформував про те, що одна з пробоїн була на першому поверсі будівлі, дві - на другому і ще одна - на третьому.

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