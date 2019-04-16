Савченко повернеться до роботи у Раді

Після звільнення з-під арешту Надія Савченко, яка є позафракційним народним депутатом, планує повернутися до роботи у Верховній раді. Про це заявив її адвокат Олександр Шадрін, повідомляє "Громадське".

Він зазначив, що Савченко можна буде побачити на найближчих засіданнях ВР.

"Подія, якої ми домагалися понад рік (звільнення з-під варти, - ред.). Савченко планує повернутися до роботи у Верховній раді, сподіваюся, її вже можна буде побачити на найближчих засіданнях", - заявив захисник.

Нагадаємо, вчора в Київській області Броварський міськрайонний суд випустив з-під арешту народного депутата Надію Савченко. Рішення було винесено у зв'язку із закінченням строку арешту, який завершився 15 квітня 2019 року.

Також звільнили з-під арешту Володимира Рубана, який проходить у справі про планування теракту в центрі Києва разом з Савченко.

Як писало РБК-Україна раніше, в СБУ заявляли, що Євген Моринець з команди народного депутата Надії Савченко під керівництвом куратора з Росії планував проведення так званого віче 31 березня у день виборів 2019, на якому хотіли дестабілізувати ситуацію у країні.

Додамо, раніше справу "Савченко-Рубана" в черговий раз перенаправили в інший суд, а саме в Броварський міськрайонний суд.