В Саудівській Аравії виступили проти визнання Голан територією Ізраїлем

Фото: король Саудівської Аравії Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд (AFP)

Раніше США визнали анексію Голанських висот Ізраїлем

Король Саудівської Аравії Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд виступив проти визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами, які були анексовані в Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Під час саміту арабських держав в Тунісі король саудитів заявив, що "абсолюто відхиляє" будь-які спроби порушити суверенітет Сирії над Голанськими висотами.

Зазначається, що Салман також підтвердив позицію Саудівської Аравії в підтримку утворення палестинської держави на Західному березі річки Йордан та в Секторі Газа із столицею у Східному Єрусалимі.

Нагадаємо, 25 березня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами. Трамп підписав відповідний указ на початку зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Після такої заяви Трампа Сирія запропонувала скликати позачергове засідання Ради безпеки міжнародної Організації об'єднаних націй через визнання Вашингтоном суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами.

Додамо, що Україна виконує рішення Ради безпеки ООН щодо статусу Голанських висот.

У резолюції йдеться, що "рішення Ізраїлю встановити свої закони, юрисдикцію і управління на окупованих сирійських Голанських висотах є недійсним і не має міжнародної юридичної сили".