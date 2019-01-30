У Саудівській Аравії в результаті повені загинули 12 людей

За останні дні рятувальники надали допомогу 271 одній людині

В разных регионах Саудовской Аравии уже несколько дней продолжаются проливные дожди. В результате погибли по меньшей мере 12 человек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Отмечается, что проливные дожди продолжаются в разных регионах Саудовской Аравии с 27 января.

За последние дни спасатели оказали помощь 271 одному человеку. Из района Табук на северо-западе королевства эвакуированы 137 человек.

Напомним, в мире в течение 2018 года из-за природных катаклизмов погибли 10 тыс. 733 и пострадали 61,7 миллиона человек.

В частности, в 2018 году в мире от землетрясений погиб 4321 человек.

Также РБК-Украина писало о мощном цунами, которое обрушилось на побережье Индонезии 22 декабря 2018. Предполагается, что спровоцировало цунами, извержение вулкана Анак Кракатау. Больше всего пострадал регион Пандегланг провинции Бантен на острове Ява, который включает в себя национальный парк Уджунг-Кулон и популярные пляжи. От волны пострадали сотни домов, отелей и других зданий.

В результате наводнения погибли по меньшей мере 68 человек.