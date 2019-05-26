У Саудівській Аравії безпілотники атакували аеропорт

Безпілотники єменських повстанців руху "Ансар Аллах" за допомогою безпілотників атакували аеропорт в місті Джизан (Саудівська Аравія). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, ціллю ударів хуситів були військові ангари на території аеропорту.

Інших подробиць інциденту наразі не розголошується. Також не розголошується інформація про загиблих чи поранених в результаті атаки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ємені війська коаліції очолюваної Саудівською Аравією здійснили авіаудар по столиці Сані. В результаті бомбардувань загинули 6 цивільних, з них четверо - діти. Більше 50 людей отримали поранення.

Раніше очолювана Саудівською Аравією коаліція оголосила про початок військової операції проти хуситів в Ємені. Операція почалася після того, як повстанці-хусити у вівторок, 14 травня, атакували безпілотниками дві саудівські нафтові насосні станції, що призвело до пожежі та пошкоджень.

РБК-Україна писало, що в квітні в результаті удару авіації саудівської коаліції, яку очолює Саудівська Аравія, на одне з передмість Сани (Ємен) загинули понад 10 осіб. Ще майже 100 людей отримали поранення.

Крім того, в південній провінції Ємену в місті Ед-Дали сталися сутички урядових військ і повстанців. В результаті конфлікту загинули 13 солдатів урядових військ і десятки повстанців.