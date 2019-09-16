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Саудівська Аравія запросить експертів ООН для розслідування атаки на свій НПЗ

Новини » В світі    16.09.2019 - 22:39
Саудівська Аравія запросить експертів ООН для розслідування атаки на свій НПЗ
Фото: Saudi Aramco (twitter.com Saudi Aramco 1.jpg)

Влади хотять забезпечити безпеку в країні

Саудівська Аравія збирається запросити міжнародних експертів і представників Організації Об'єднаних Націй для розслідування останніх атак на її нафтові об'єкти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Саудівське агентство друку".

Зазначається, що влада Саудівської Аравії шляхом залучення іноземних експертів хочуть забезпечити безпеку і стабільність в країні.

"Початкове розслідування показало, що у цих нападах використовувалося іранська зброч, ведеться робота по виявленню джерела атак, - наголошується в ньому. - Королівство запросить міжнародних експертів та Організацію Об'єднаних Націй для вивчення фактів і участі в розслідуванні, а також візьме всі належні заходи з його результатами, щоб забезпечити свою безпеку і стабільність", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 вересня на одному з найбільших в світі нафтопереробних заводів саудівської компанії Saudi Aramco на сході сталася атака безпілотників. Відповідальність за подію на себе взяла угруповання повстанців "хусити" з Йемену.

Пізніше США опублікувало знімки, які підтверджують причетність Іраку до атаки на НПЗ в Саудівській Аравії. За словами чиновників, вони свідчать, що атака була здійснена з півночі або північного заходу. Таким чином, дрони прилетіли з боку Ірану та Іраку, а не з боку Йемену.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розпорядився відкрити стратегічні запаси нафти через ситуацію в Саудівській Аравії.

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