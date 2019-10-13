Саудівська Аравія погодилася на збільшення військового контингенту США

Влада Саудівської Аравії погодила розміщення додаткового військового контингенту Сполучених Штатів Америки в регіоні Перської затоки після нападу на нафтові об'єкти держави. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомив президент США Дональд Трамп, король та наслідний принц Саудівської Аравії погодилися на розгортання американських військових та обладнання. Розміщення американського контингенту відбувається в контексті "історичних відносин та сталого партнерства" між саудитами та США.

Зазначається, що на фоні напруженості у відносинах Саудівської Аравії та Ірану, Вашингтон оголосив про намір розмістити в регіоні Перської затоки майже 3 тис. військових. До числа військового контингенту належать ескадрильї винищувачів, група експедиційної авіації та особовий склад протиповітряної оборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати хочуть направити додаткові військові сили на територію Саудівської Аравії після нападу на нафтові об'єкти королівства. Мова йшла про декілька тисяч військових, а також додаткові засоби протиповітряної оборони.

Напередодні Вашингтон ухвалив рішення про надання Ер Ріяду в цілях захисту зенітно-ракетних комплексів Patriot і 200 американських військовослужбовців. Також Білий дім надасть чотири радіолокаційні системи, які повинні зміцнити оборону саудівського королівства.