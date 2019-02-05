Саудівська Аравія поставляє "Аль-Каїді" американську зброю, - CNN

CNN вважає, що Ер-Ріяд таким способом підкуповує терористів в Ємені

Саудовская Аравия и ее союзники по коалиции снабжают американским оружием связанных с "Аль-Каидой" террористов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование CNN.

Как утверждает CNN, Саудовская Аравия и ОАЭ использовали американское оружие для подкупа формирований салафитов и других группировок, которые воюют в Йемене, в нарушение соглашений с США. В результате, например, на вооружении запрещенной в США группировки "Абу Аббас" оказались бронеавтомобили Oshkosh M-ATV. Кроме того, "Аль-Каида" получила противотанковые комплексы TOW.

Как утверждают в Эр-Рияде и Абу-Даби, оружие поставляется союзникам по войне с проиранскими формированиями. В то же время CNN утверждает, что оно применяется против мирного населения Йемена.

В Пентагоне отметили, что американская сторона продолжает исследовать данные факты.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон формирует на Ближнем Востоке антииранскую коалицию.

В конце прошлого года президент США Дональд Трамп объявил, что восстановление Сирии профинансирует Саудовская Аравия.