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Pfizer підтвердив затримку поставок Канаді: на наступному тижні вакцин не буде

Канада, Середа 20 січня 2021 11:29
Pfizer підтвердив затримку поставок Канаді: на наступному тижні вакцин не буде
Фото: вакцина від коронавірусу (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Компанії Pfizer підтвердила Канаді, що на наступному тижні не варто очікувати поставок вакцини від коронавірусу. Затримки пов'язані зі збоями у виробництві препарату.

Про це повідомляє CNN.

Офіційні особи канадського уряду заявили, що нестача поставок від Pfizer призведе до "значного скорочення" вакцинації в найближчі тижні.

"Це надасть значний вплив на всі провінції. Протягом наступного місяця очікується 50-процентне зниження очікуваних поставок", - сказав генерал-майор Дані Фортін, який відповідає за впровадження вакцини.

Прем'єр Онтаріо Дуг Форд уже висловив розчарування у зв'язку зі скороченням поставок вакцини Pfizer.

"Інші люди отримують їх, Європейський Союз отримує їх, чому не Канада? Це моє запитання до Pfizer, нам потрібна ваша підтримка", - сказав Форд.

Поставки препарату Pfizer здійснюються в Канаду з Європи, а не з найближчих американських заводів. Це пов'язано із забороною адміністрації президента США Дональда Трампа експортувати вакцину. У зв'язку з цим Форд звернувся до нового американського президента Джо Байдена надати Канаді мільйон вакцин.

"Є завод Pfizer в шести годинах в Каламазу, штат Мічиган. У вас новий президент, більше немає виправдань, нам потрібна ваша підтримка, і ми з нетерпінням чекаємо вашої підтримки. Виручайте свого сусіда", - заявив Форд.

Нагадаємо, Pfizer тимчасово скоротив поставки своєї вакцини проти коронавірусу в Європу. Скорочення поставок пов'язано з модернізацією потужностей компанії.

Пізніше Pfizer запевнив, що вчасно поставить свою вакцину в країни Євросоюзу. Це планують зробити за рахунок нарощування виробничих потужностей в Європі.

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