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Саудівська Аравія почала військову операцію проти Ємену

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Ходейда, Субота 26 березня 2022 15:41
Саудівська Аравія почала військову операцію проти Ємену Фото: місто Ходейда (dw.com)
Автор: RBC.UA

У суботу, 26 березня, влада Саудівської Аравії оголосила про початок військової операції проти Єменських хуситів. Саудівські державні ЗМІ заявили про атаки на столицю Ємену і портове місто Ходейда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Влада Саудівської Аравії оголосила про початок військової операції на території Ємену, щоб зупинити напади на свої нафтові об'єкти і захистити світові джерела енергії.

Єменські хутісти заявили, що в п'ятницю вони почали атаки на саудівські енергетичні об'єкти. Коаліція, очолювана Саудівською Аравією, заявила, що під удар потрапила станція розподілу нафтопродуктів нафтового гіганта Aramco в Джидді, що викликало пожежу в двох резервуарах, але жертв не було.

Коаліція заявила, що завдає авіаударів по столиці Ємену Сані і портовому місту Ходейда, контрольованому Хуті.

Нагадаємо, що Британія планує закупити більше нафти в ОАЕ і Саудівській Аравії через санкції проти Росії.

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Саудовская Аравия
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