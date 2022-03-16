Британія збільшить закупівлі в ОАЕ і Саудівській Аравії у зв'язку з відмовою від російської нафти

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в середу, 16 березня, відвідає Об'єднані Арабські Емірати і Саудівську Аравію. Візит відбудеться в рамках зусиль щодо забезпечення додаткових потоків нафти і посилення тиску на президента Росії Володимира Путіна після вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Оскільки Британія, як і більша частина заходу, зіткнулася з різким зростанням цін на енергоносії, Джонсон прагне спонукати виробників збільшити виробництво і забезпечити Інші поставки, щоб спробувати допомогти споживачам і знизити залежність від російського імпорту.

Прем'єр-міністр зустрінеться з наслідним принцом Мухаммедом бен Заїдом в Об'єднаних Арабських Еміратах, а потім відправиться до Саудівської Аравії, щоб зустрітися з наслідним принцом Мухаммедом бін Салманом.

"Велика Британія створює міжнародну коаліцію, щоб впоратися з новою реальністю, з якою ми стикаємося. Світ повинен відвикнути від російських вуглеводнів і позбавити себе від залежності нафти і газу Путіна", - заявив Джонсон перед зустріччю.

За його словами, Саудівська Аравія і Об'єднані Арабські Емірати є ключовими міжнародними партнерами в цих зусиллях. "Ми будемо працювати з ними для забезпечення регіональної безпеки, підтримки зусиль з надання гуманітарної допомоги та стабілізації світових енергетичних ринків у довгостроковій перспективі", - додав він.