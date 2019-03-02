Саудівська Аравія позбавила сина бен Ладена громадянства

Хамзу бен Ладена позбавили громадянства ще у лютому

Саудовская Аравия лишила сына бывшего главаря "Аль-Каиды" Хамзу бен Ладена свого гражданства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что министерство внутренних дел Саудовской Аравии опубликовало соответствующий указ в феврале, однако известно об этом стало только накануне. Таким образом, Хамза бен Ладен больше не является подданным королевства.

Напомним, ранее сообщалось, что в США объявили награду за информацию о местонахождении сына бен Ладена. В частности, Госдепартамент США готов выплатить награду в 1 миллион долларов.

Вашингтон называет его одним из лидеров террористической группировки. По информации Госдепа, с августа 2015 года он призывал сторонников совершать нападения на США и их западных союзников, чтобы отомстить за ликвидацию Усамы бен Ладена.

Отметим, в 2017 году в Саудовской Аравии задерживали брата бен Ладена. Главу строительной группы Binladin Бакра бен Ладена арестовывали по подозрению в коррупции. Как известно, семья бен Ладена связана с королевской семьей. Финансовые интересы семьи представляет Saudi Binladin Group.