У США оголосили нагороду за місцезнаходження сина бен Ладена

Фото: Держдепартамент США (www.state.gov)

Влада США готова виплатити винагороду за информацію про сина Усами бен Ладена

Держдепартамент США має намір виплатити нагороду в 1 мільйон доларів за інформацію про місцезнаходження Хамза бен Ладена. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепартаменту.

Як зазначається, влада США виплатить за інформацію про місцезнаходження Хамзи бен Ладена 1 мільйон доларів.

"Починаючи щонайменше з серпня 2015-го він поширював в інтернеті аудіо - і відеоповідомлення, закликаючи своїх послідовників атакувати США і їх західних союзників", -йдеться в повідомленні.

Зокрема, Хамза бен Ладен погрожував помститися за смерть свого батька, вбитого американськими військовими.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова будівельної групи Binladin і брат Усами бен Ладена Бакр був серед заарештованих у Саудівській Аравії у підозрі в корупції.

Крім того, по цій же справі був затриманий власник інвестиційної компанії Kingdom Holding і племінник короля Саудівської Аравії, мільярдер аль-Валід ібн Талал.

Так, як відомо, сім'я бен Ладена пов'язана з королівською сім'єю у Саудівській Аравії. Фінансові інтереси сім'ї являє Saudi Binladin Group. Після загибелі батька Усами бен Ладена Мохаммеда в авіакатастрофі в 1967 році головою групи став син Салем бен Ладен.