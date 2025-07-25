Саудовская Аравия вложит 6,4 млрд долларов в Сирию: на что пойдут инвестиции

Саудовская Аравия в четверг объявила, что инвестирует в Сирию 6,4 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как пишет агентство, инвестиции отражают углубление связей королевства с правительством временного президента Ахмеда аш-Шараа в рамках его стремления восстановить Сирию после 14-летней гражданской войны.

Данные сделки, о которых сообщил министр инвестиций Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на форуме в Дамаске, представляют собой значительную финансовую поддержку для Шараа в его борьбе за установление контроля над Сирией, которая в этом месяце "была потрясена межконфессиональным насилием на юго-западе страны".

По словам Аль-Фалиха, что инвестиционные сделки включали 2,93 млрд долларов на проекты в сфере недвижимости и инфраструктуры и около 1,07 млрд долларов на сектор телекоммуникаций и информационных технологий.

В число компаний, которые участвуют в планах, входят:

телекоммуникационные компании Saudi Telecom Company и GO Telecom;

компания цифровой безопасности Elm;

фирма кибербезопасности Cipher и компания Classera, которая занимается образовательными технологиями.

Аль-Фалих сообщил, что в ходе конференции будет подписано 47 соглашений, в которой примут участие более 100 компаний.

Также на мероприятии, которое было запланировано на июнь, но было отложено из-за конфликта между Ираном и Израилем - аль-Фалих объявил о создании Саудо-сирийского делового совета.

Кроме того, он заявил, что его визит в Сирию был совершен по распоряжению наследного принца Саудовской Аравии и фактического правителя Мухаммеда бин Салмана.

Reuters пишет, что Аль-Фалих назвал эту поездку "подтверждением твердой и поддерживающей позиции королевства по отношению к братской Сирии".