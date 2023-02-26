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Саудовская Аравия выделит Украине помощь на 400 млн долларов

Фото: Саудовская Аравия выделит Украине помощь на 400 млн долларов (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Файсал бин Фархан Аль Сауд посетил Украину с рабочим визитом. В ходе его визита были подписаны документы о предоставлении помощи Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака.

Известно, что было подписано два документа с пакетом помощи на 400 миллиона долларов.

"В рамках визита в Офисе президента были подписаны два документа, формализовавших оказание Украине пакета помощи в размере 400 млн долларов: гумпомощи на 100 млн долларов и нефтепродуктов на 300 млн долларов", - написал Ермак.

Напомним, ранее стало известно, что правительство Саудовской Аравии выделило для Украины пакет гуманитарной помощи стоимостью 400 млн. долларов.

Также мы писали, что в Конгрессе США анонсировали расследование информации о "тайном соглашении" по увеличению добычи нефти, которую якобы заключили Белый дом и Саудовская Аравия.

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